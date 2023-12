Gratulation an alle Bank7-Investoren!

Die Aktie von Bank wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 6,47 insgesamt 59 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der 15,93 beträgt. Infolgedessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Bank derzeit eine Dividendenrendite von 3,82 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,32%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Jedoch waren die Themen rund um Bank in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Betrachtung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bank beträgt derzeit 21,12 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Bank weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt wird die Aktie von Bank basierend auf den oben genannten Kriterien als "Gut" bewertet.