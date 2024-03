Gratulation an alle BASF-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken gegenüber dem Unternehmen Basf überwiegend positiv. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Es handelte sich um 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 1 "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Basf in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,81 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -17,26 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +21,07 Prozent für Basf. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor war die Rendite von Basf mit 21,07 Prozent über dem Durchschnittswert von -17,26 Prozent sehr positiv, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Basf mit einem Wert von 186,14 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 96 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 95, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Basf von 47,455 EUR mit +5,36 Prozent Entfernung vom GD200 (45,04 EUR) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 45,88 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Basf-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

