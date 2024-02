Gratulation an alle Avic Shenyang Aircraft-Investoren!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Avic Shenyang Aircraft in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen liefert Anzeichen dafür, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Avic Shenyang Aircraft wurde in letzter Zeit weniger diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Avic Shenyang Aircraft diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von Avic Shenyang Aircraft liegt derzeit bei 42,59, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Avic Shenyang Aircraft eine Rendite von -9,45 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnete eine mittlere Rendite von -17,55 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Avic Shenyang Aircraft mit 8,1 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.