Gratulation an alle Autodesk-Investoren!

Die Dividendenrendite der Aktie von Autodesk liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche einen geringeren Ertrag von 2,18 Prozentpunkten bedeutet. Dies weist darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Aktie von Autodesk insgesamt als "Gut" eingeschätzt, mit 12 positiven Bewertungen, 5 neutralen Bewertungen und keiner negativen Bewertung. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 236,33 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von -6,61 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 253,07 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, und wir vergeben als Redaktion das Rating "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Autodesk in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 20,01 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,64 Prozent hatte, liegt die Rendite von Autodesk mit 15,36 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Autodesk-Aktie von 253,07 USD um +19,42 Prozent über dem GD200 (211,91 USD) liegt, was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 231,57 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +9,28 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Autodesk-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.