Gratulation an alle AutoZone-Investoren!

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Autozone in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer hat den roten Bereich erreicht, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die geringere Diskussion über Autozone und die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führen zu diesem Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Autozone mit einer Rendite von 6,98 Prozent mehr als 13 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 5,09 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Autozone-Aktie zeigt einen Wert von 29 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25 liegt bei 32,73, was auf eine neutrale Situation hindeutet, und somit eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier ergibt. In Summe führt die RSI-Bewertung zu einem "Gut"-Rating für Autozone.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Autozone-Aktie von Analysten insgesamt mit 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2858,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -7,18 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Analysten von "Neutral" für die Autozone-Aktie.