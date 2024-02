Gratulation an alle Atoss Software-Investoren!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Atoss Software haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse hinweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Atoss Software momentan mit 0,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 24,05 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atoss Software mit einem Wert von 64,51 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 74,05. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 44,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Atoss Software-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einer "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und Diskussionsstärke, einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenrendite, einer "Gut"-Empfehlung für die fundamentale Analyse und einer "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI bewertet.