Gratulation an alle Aston Martin Lagonda-Investoren!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aston Martin Lagonda Global war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger zeigten in ihren Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ein hohes Interesse an positiven Themen rund um das Unternehmen. Auf dieser Basis erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale dominierten.

Insgesamt bewerten Analysten die Aktie von Aston Martin Lagonda Global als "Gut". Im vergangenen Jahr erhielt sie eine gute Einstufung von einem Analysten, zwei neutrale und keine negative Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 300 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,48 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Einschätzung liegt die langfristige Bewertung ebenfalls im "Neutralen" Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu bewertet der RSI auf 25-Tage Basis die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet wird deutlich, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, wodurch die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft wird.

