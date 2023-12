Gratulation an alle Aston Martin Lagonda-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Aston Martin Lagonda Global Holdings":

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für die Aston Martin Lagonda Global ausgesprochen haben, geben insgesamt eine neutrale Bewertung ab. Von den Analysten liegen 1 Kaufempfehlung, 2 neutrale Empfehlungen und 0 schlechte Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aston Martin Lagonda Global liegt bei 300 GBP. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs um 41,64 Prozent steigen würde, da der aktuelle Kurs bei 211,8 GBP liegt. Daher erhalten die Analysten die Bewertung "Gut" für ihre Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI-Wert der letzten 25 Tage, der bei 51,4 liegt, wird die Aktie als neutral eingestuft. Zusammen ergibt sich somit eine schlechte Bewertung nach RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aston Martin Lagonda Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 272,33 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 211,8 GBP weicht somit um -22,23 Prozent ab und wird als schlecht bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung der Aston Martin Lagonda Global-Aktie basierend auf den Analysteneinschätzungen, dem RSI und der technischen Analyse.