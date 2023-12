Gratulation an alle Asml-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Der Aktienkurs von Asml hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 108,29 Prozent erzielt. Dies zeigt eine starke Performance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie", die eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent aufweisen. Somit übertrifft Asml den Branchendurchschnitt um 108,29 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Asml liegt bei 35,7, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 33,09 und bestätigt diese Einschätzung. Somit zeigt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Asml.

Die technische Analyse zeigt, dass Asml einen positiven Trend aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs der Aktie, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Asml in den letzten Monaten eine geringe Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Asml eine starke Performance aufweist und von verschiedenen Analyseindikatoren positiv bewertet wird.