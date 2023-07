Gratulation an alle Ashland Global-Investoren!

Ashland, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 87.31 USD mehr oder weniger gleich (+0.08 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ashland entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,69 Prozent liegt Ashland 8149,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8151,64. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ashland liegt bei einem Wert von 18,6. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 70,45) unter dem Durschschnitt (ca. 74 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ashland damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Ashland erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Ashland-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (129,25 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 48,04 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 87,31 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Ashland erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.