Gratulation an alle Arbor Realty-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Arbor Realty Trust Inc beträgt 66,31, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Analysten schätzen die Aktie von Arbor Realty Trust Inc auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,33 USD, was einer Erwartung von 7,6 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Arbor Realty Trust Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 13,83 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 15,18 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +9,76 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +11,29 Prozent im Vergleich zum GD50 in den letzten 50 Tagen. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut" für die Aktie.