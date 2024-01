Gratulation an alle Applied Optoelectronics-Investoren!

Die technische Analyse für die Aktie von Applied Optoelectronics zeigt positive Trends. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,01 USD, was einer Abweichung von +139,73 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 21,6 USD entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,04 USD, was einer Abweichung von +34,66 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Applied Optoelectronics somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 1,44 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 45. Dies führt zu einer "günstig" Bewertung auf fundamentalen Basis.

Auch die Analysteneinschätzung fällt positiv aus, da alle 3 Bewertungen für die Aktie als "Gut" eingestuft wurden. Die qualifizierten Analysen der letzten Monate bestätigen ebenfalls eine positive Einschätzung, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 17,83 USD führt. Allerdings wird ein Abwärtspotenzial von -17,44 Prozent prognostiziert, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich insgesamt neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen rund um Applied Optoelectronics diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Stimmung unter den Anlegern.