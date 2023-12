Gratulation an alle Anglo American Platinum-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Anglo American Platinum liegt bei 13,33, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 35,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Anglo American Platinum als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,34, was 95 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" von 115,46. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo American Platinum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,04 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,25 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 5,66 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie also mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Anglo American Platinum 3,96 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird von den Analysten eine Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik vergeben.