Gratulation an alle Angi Homeservices-Investoren!

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Angi war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während es keine positiven Rückmeldungen gab. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Angi daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Analyse der Analysten ergab, dass in den letzten 12 Monaten die Mehrheit der Einschätzungen für Angi positiv ausfiel, mit 3-maliger Vergabe der Bewertung "Gut" und keiner negativen Bewertung. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Angi vor. Die Analysten sehen den aktuellen Kurs von 2,28 USD mit einem erwarteten Anstieg von 250,88 Prozent und einem mittleren Kursziel von 8 USD positiv. Insgesamt erhält Angi daher eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Die sentimentale Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Angi bei 2,55 USD liegt, während die Aktie selbst bei 2,28 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" auf der GD200-Ebene. Der GD50 liegt bei 2,22 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen und Bewertungen eine eher neutrale bis negative Stimmung und Entwicklung für Angi wider.