Gratulation an alle Andlauer Healthcare Gr-Investoren!

Die technische Analyse der Andlauer Healthcare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 43,23 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 40,5 CAD liegt damit deutlich darunter (-6,32 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die kurzfristigere Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 39,44 CAD, was einer Bewertung von "Neutral" entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Andlauer Healthcare war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen im letzten Jahr waren 3 "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50,5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,69 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Andlauer Healthcare. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine durchschnittliche Bewertung von "Schlecht" für die Aktie von Andlauer Healthcare.