Gratulation an alle American Tower-Investoren!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der American Tower Corp liegt bei 79,14, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die American Tower Corp in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Analysten bewerten die American Tower Corp-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 8 positiven Bewertungen und keinen neutralen oder negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 230,63 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,02 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, und an acht Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion dagegen überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In technischer Hinsicht signalisiert der aktuelle Kurs der American Tower Corp-Aktie von 202,26 USD eine positive Entwicklung von +6,74 Prozent vom GD200 (189,48 USD). Der GD50 liegt bei 206,55 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,08 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der American Tower Corp-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.