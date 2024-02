Gratulation an alle Altagas Cum Red 5 Yr Rate A Prf-Investoren!

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Altagas ergab sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt die Altagas-Aktie insgesamt 8 "Gut"-Bewertungen von Analysten, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Kurzfristig wurden 2 "Gut"- und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,5 CAD, was ein Aufwärtspotential von 16,6 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Relative Strength Index: Der RSI der letzten 7 Tage für die Altagas-Aktie beträgt 12 und weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung für Altagas.

Branchenvergleich Aktienkurs: Altagas erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,87 Prozent, was eine Outperformance von +22,09 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite von Altagas um 22,09 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.