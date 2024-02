Gratulation an alle AltagasPref B-Investoren!

Sentiment und Buzz sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung einer Aktie. Wir haben die Kommunikation im Internet über Altagas genau untersucht. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Unsere Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Altagas-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Wenn wir den 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen, ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine gute Rating für Altagas.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Altagas insgesamt 8 Analystenbewertungen, die durchschnittlich gut ausfielen. Kurzfristig liegt die Bewertung ebenfalls bei "Gut", was auf ein Aufwärtspotenzial von 18,58 Prozent hindeutet. Dies stellt also eine gute Empfehlung dar.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Altagas-Aktie ein gutes Signal ist. Der Abstand zum GD200 beträgt +8,49 Prozent, was ebenfalls auf eine gute Bewertung hindeutet. Wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht, wird der Kurs der Altagas-Aktie ebenfalls als gut bewertet.

