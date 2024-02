Gratulation an alle Also-Investoren!

Die technische Analyse der Aktie von Also zeigt, dass der aktuelle Kurs von 270 CHF einen Abstand von +22,33 Prozent vom GD200 (220,71 CHF) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 253,8 CHF, was einem Abstand von +6,38 Prozent entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs von Also insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Also derzeit bei 1,82 Prozent liegt, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,26 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Also diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer deutet ebenfalls auf eine positive Tendenz hin, was dazu führt, dass die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Also-Aktie liegt bei 25,64, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,24 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie von Also.