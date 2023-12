Gratulation an alle Allarity Therapeutics-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Allarity Therapeutics beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 26,46 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie damit für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Allarity Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,79 USD. Der letzte Schlusskurs weicht um -97,23 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des durchschnittlichen Schlusskurses aus den letzten 50 Handelstagen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Stimmungsbild bei Allarity Therapeutics hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Allarity Therapeutics daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Allarity Therapeutics. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Allarity Therapeutics von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.