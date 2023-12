Gratulation an alle Alimentation Couchen TardA-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Alimentation Couche-tard. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25,5 Punkte, was bedeutet, dass Alimentation Couche-tard momentan als überverkauft eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,89 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,82 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Alimentation Couche-tard eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alimentation Couche-tard beträgt 19, vergleichbare Unternehmen aus der Branche haben im Durchschnitt ein KGV von 42. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet und bekommt in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Aktie von Alimentation Couche-tard wurde in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 10 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Die langfristige Einstufung wird daher als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 85 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,82 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Alimentation Couche-tard eine Einschätzung als "Gut".