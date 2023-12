Hornbach Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Hornbach & Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 4,07 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,94 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche ist dies ein Unterschied von +0, wodurch die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Hornbach & Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,24 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Hornbach & Aktie mit einer Rendite von -11,71 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 13,28 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie mit 24,99 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hornbach & Aktie bei 67,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 65,95 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,99 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 60,01 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +9,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Gut" erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".