Gratulation an alle Alight-Investoren!

Alight hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Von den 4 Bewertungen waren keine neutral oder schlecht. Im letzten Monat gab es eine weitere positive Bewertung und keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führte. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 14,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 74,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" für die Alight-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Alight derzeit bei 8,26 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,3 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,48 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,43 USD, was einer Distanz von +11,71 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alight-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und daher eine Einstufung von "Gut" erhält. Insgesamt wird die Aktie daher im RSI als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen über das Unternehmen Alight diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Alight-Aktie basierend auf den Analystenbewertungen, der technischen Analyse, dem Relative Strength Index und dem Anleger-Sentiment.