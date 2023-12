Gratulation an alle Aflac-Investoren!

Sentiment und Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine bedeutende Rolle. In Bezug auf Aflac ergab die Untersuchung der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aflac zeigt eine Veränderung zum Positiven, was ein "Gut"-Rating entspricht. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Aflac daher die Note "Gut".

Bei einem Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Aflac eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Aflac daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Aflac von der Redaktion für die Anlegerstimmung also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Aflac-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI25 führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Die technische Analyse der Aflac-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 72,28 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (83,11 USD) weicht somit um +14,98 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (80,23 USD) für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,59 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aflac-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.