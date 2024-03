Gratulation an alle Advantest-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advantest bei 33, was bedeutet, dass die Börse 33,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Advantest zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche ist dies eine Unterbewertung um 79 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 155 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Advantest in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat 6 positive und 2 negative Signale herausgefiltert, wodurch eine "Gut" Empfehlung abgeleitet wird.

Technisch gesehen wird Advantest auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4844,05 JPY, während der Kurs der Aktie bei 6526 JPY liegt, was einer Abweichung von +34,72 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt einen Wert von 6160,46 JPY, was einer Abweichung von +5,93 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Advantest-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.