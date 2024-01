Gratulation an alle Adobe-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Adobe-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Adobe-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Software"-Branche erhält die Adobe-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Adobe jedoch deutlich über dem Durchschnitt. Mit einer Rendite von 74,01 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft das Unternehmen den durchschnittlichen Wert des Sektors "Informationstechnologie" um mehr als 65 Prozent. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,63 Prozent verzeichnete, liegt Adobe mit 66,38 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Adobe mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,3 derzeit um 11 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (55,36). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 509,18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 603,59 USD liegt, was einem Unterschied von +18,54 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 599,96 USD und einem letzten Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,61 Prozent) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Adobe-Aktie daher basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.