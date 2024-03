Gratulation an alle Adapthealth-Investoren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Für Adapthealth wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,44 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Adapthealth überverkauft ist und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Adapthealth-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,51 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,08 USD lag, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Schlusskurs von 8,38 USD auf eine positive Entwicklung hin und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Adapthealth ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrieren sich auf die positiven Themen rund um Adapthealth.

Die Internet-Kommunikation deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.