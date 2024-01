Gratulation an alle Acrux-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Acrux als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Acrux-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 27,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 42,86, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsaktivität in sozialen Medien gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Acrux bei 0,051 AUD liegt und somit +2 Prozent vom GD200 (0,05 AUD) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal zu interpretieren ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,04 AUD, was einem Kursabstand von +27,5 Prozent entspricht, und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Acrux-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Acrux in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.