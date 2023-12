Gratulation an alle Acorda Therapeutics-Investoren!

Die Aktienanalyse der Acorda Therapeutics zeigt, dass der aktuelle Kurs von 13,8 USD um +22,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +8,83 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Acorda Therapeutics werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einschätzung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was eine Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich damit für die Acorda Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Acorda Therapeutics bei einem Wert von 4. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Biotechnologie" (KGV von 104,08) ist die Aktie unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Acorda Therapeutics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,49 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.