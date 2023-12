Gratulation an alle Absci-Investoren!

Die Analyse der Absci-Aktie zeigt, dass die Mehrheit der Analysten in den letzten 12 Monaten eine positive Empfehlung ausgesprochen hat. Von insgesamt 2 Bewertungen waren 0 neutral und 0 schlecht. Auch in den aktuelleren Berichten wird die Aktie positiv bewertet, mit einem Kursziel von durchschnittlich 3,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 52,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Analysten.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse der Absci-Aktie zeigt hingegen positive Signale. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) bestätigt ebenfalls die positive Stimmung, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 darauf hinweisen, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Absci-Aktie basierend auf den Analysen der Analysten, der Stimmung und der technischen Analyse.