Gratulation an alle Abercrombie, Fitch-Investoren!

Die Abercrombie & Fitch-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 44,55 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +104,18 Prozent zum aktuellen Kurs von 90,96 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 70,21 USD, was einer Abweichung von +29,55 Prozent entspricht und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Abercrombie & Fitch gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen und unterstützen somit die Einschätzung.

Die Analyse von 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergab 1 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" Bewertung, was zu einem zusammengefassten "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 28 USD zeigt ein Abwärtspotenzial von -69,22 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Abercrombie & Fitch damit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.