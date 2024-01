Gratulation an alle AVIVA-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Aviva":

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Aviva wird nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Aviva untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Aviva diskutiert. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert, wobei drei konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (3 "Gut", 0 "Schlecht"). Auf dieser Grundlage erhält Aviva eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Aviva daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Aviva aktuell als "Neutral" bewertet, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt 40,83 Punkte, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 41,81 liegt. Dadurch wird die Aktie für diesen Punkt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aviva-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine Bewertung als "Gut". Der aktuelle Wert beträgt 403,65 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 433,3 GBP liegt (Unterschied +7,35 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält Aviva jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 419,5 GBP liegt, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (+3,29 Prozent). Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls positive Ausprägungen in Bezug auf Aviva. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, wodurch die Redaktion zu einer weiteren "Gut"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Aviva.