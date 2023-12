Gratulation an alle ANI-Investoren!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Ani-Aktie 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Arzneimittelbranche. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche beträgt 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ani-Aktie aktuell bei 51,39 USD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 55,31 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +7,63 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 54,46 USD, was einer Differenz von +1,56 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ani-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 20 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,85, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Ani.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten der Ani-Aktie 3-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung als "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 55,31 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 2,15 Prozent und ein mittleres Kursziel von 56,50 USD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine institutionelle Bewertung als "Gut" für die Ani-Aktie.