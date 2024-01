Gratulation an alle 3I-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "3I Group":

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die 3i-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt drei Bewertungen sind alle positiv, während keine neutral oder negativ ausfällt. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten zu ähnlichen Beurteilungen, wobei das Rating für das 3i-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist.

Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 2412,5 GBP, was einer potenziellen Performance von 4,26 Prozent entspricht. Derzeit kostet die Aktie 2314 GBP, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Bezüglich des KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt der Wert aktuell bei 5,19 und damit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für 3i einen Wert von 82,05, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,73 und ergibt dadurch eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für 3i in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dafür erhält 3i eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die 3i-Aktie aufgrund der Analysteneinschätzungen, des KGV, des RSI und des Sentiments insgesamt mit "Gut" bewertet.