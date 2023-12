Gratulation an alle 10X Genomics-Investoren!

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen hauptsächlich positiv über das Unternehmen 10x Genomics diskutiert. Nur an einem Tag überwog die negative Stimmung. Auch die Anleger haben verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Aktie abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Gut" und das Kursziel liegt bei 56,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,68 Prozent bedeutet. Die Analysten bewerten die Aktie insgesamt als "Gut".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von 10x Genomics wird nicht nur von den Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage auf einem ähnlichen Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von 10x Genomics daher mit einem "Gut"-Rating versehen.