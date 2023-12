Gratomic Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Gratomic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 0,24 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,155 CAD liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei -35,42 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,18 CAD, was einen Abstand von -13,89 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gratomic-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 62,5 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Gratomic.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gratomic ist jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Schlecht" eingestuft.