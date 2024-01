Gratomic Aktie: Was passiert jetzt?

Die Aktienanalyse von Gratomic zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Die Betrachtung verschiedener trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,22 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs mit 0,155 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 0,16 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Gratomic also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein "Neutral"-Rating für Gratomic. Der RSI7 beträgt 40 und der RSI25 liegt bei 47,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da in den sozialen Medien keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass Gratomic derzeit in einem neutralen Trend liegt, sowohl in Bezug auf die trendfolgenden Indikatoren, den Relative Strength-Index, das Sentiment und den Buzz, als auch in Bezug auf die Stimmung auf sozialen Plattformen.