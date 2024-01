Gratomic Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Gratomic-Aktie wurde unter Berücksichtigung verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergab einen Wert von 0,23 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,145 CAD lag, was einem Unterschied von -36,96 Prozent entspricht. Somit wurde die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,17 CAD lag über dem letzten Schlusskurs (-14,71 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Gratomic eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führte. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Gratomic für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergab für die Gratomic einen Wert von 33,33, was als "Neutral" eingestuft wurde. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergab sich ein Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wurde. Insgesamt führte dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Gratomic wurde ebenfalls analysiert, wobei insgesamt eine neutrale Haltung festgestellt wurde. In den Diskussionen der vergangenen Tage standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führte.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Gratomic-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.