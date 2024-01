Gratomic Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Gratomic ist insgesamt sehr negativ. Das ergab die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. Dabei zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer insgesamten Einschätzung "Schlecht" führte.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Gratomic-Aktie bei 0,22 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,15 CAD deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -31,82 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,16 CAD eine Abweichung von -6,25 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbesserte, blieb die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Stimmung und einem "Neutral"-Rating für die Diskussionsintensität, insgesamt also zu einem "Gut"-Rating für die Gratomic-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Gratomic-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (ebenfalls 50) führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Gratomic.