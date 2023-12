Gratifii Aktie: Das ist die Höhe!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Intensität der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Gratifii wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, weshalb das Gesamtbild für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der Gratifii-RSI liegt bei 28,57, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gratifii wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Gratifii mit einem Kurs von 0,011 AUD mittlerweile um +10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +10 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.