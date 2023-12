Gratifii Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewerten. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Gratifii durchforstet und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Auch die Themen, die Nutzer in den sozialen Medien rund um Gratifii diskutierten, waren vor allem neutral. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs der Gratifii-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,01 AUD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,01 AUD nahe am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Gratifii eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, weshalb sie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" erhält.

Zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, dient der Relative Strength Index (RSI). Für Gratifii beträgt der 7-Tage-RSI 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 46,67 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Gratifii anhand der verschiedenen Analysen.