Grasim Industries Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktivität und Stimmung rund um Grasim Industries wurden in den vergangenen Monaten analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich waren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Grasim Industries positiv bewertet. Mit einer Entfernung von +16,75 Prozent vom GD200 wird ein "Gut"-Signal erkannt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 1994,28 INR ein positives Signal, da der Abstand +7,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (46,15 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (34,05) zeigen, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich aus der Analyse von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien, dass Grasim Industries in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.