Grasim Industries Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Grasim Industries liegt bei 15,01, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 22,09 und signalisiert ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Grasim Industries als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1805,64 INR, während der Aktienkurs bei 2127,7 INR um +17,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 1966,71 INR, was einer Abweichung von +8,19 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Grasim Industries somit ein Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Grasim Industries überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vorwiegend an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie weiterhin als "Gut" bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Grasim Industries-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating aufgrund von Sentiment und Buzz.