Grasim Industries Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Diskussionen rund um Grasim Industries in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen viele positive Meinungen zu dem Unternehmen geäußert wurden. Auch die behandelten Themen waren überwiegend positiv, was zu dem Fazit führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Grasim Industries derzeit positiv ist. Der GD200 verläuft bei 1828,53 INR, während der Aktienkurs bei 2134,8 INR liegt, was einer Abweichung von +16,75 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt mit 1994,28 INR eine positive Abweichung von +7,05 Prozent. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien lässt sich feststellen, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu verzeichnen war. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Grasim Industries-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (46,15 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (34,05 Punkte) führen zu einer Einschätzung als "Neutral".

Insgesamt kann die Grasim Industries-Aktie somit als "Gut" anhand der technischen Analyse bewertet werden, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zu einer Bewertung als "Schlecht" führen. Der Relative Strength Index führt zu einer Einschätzung als "Neutral".