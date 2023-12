Graphite One Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Analyse zufolge zeigt die Aktie von Graphite One eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Branchenvergleichsrendite hat Graphite One im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche eine sehr gute Performance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -35,43 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit -16,33 Prozent eine negative Abweichung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik zeigt sich eine negative Differenz von -3,83 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt. Trotz der positiven Performance in Bezug auf die Branchenvergleichsrendite wird die Aktie von Graphite One insgesamt mit einem "Schlecht"-Wert bewertet.