Graphite One Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Graphite One eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positiver und zwei negativer Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Graphite One daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Graphite One mit einer Rendite von -37,16 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -21,6 Prozent. Auch hier liegt Graphite One mit 15,56 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Graphite One-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,14 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,88 CAD liegt deutlich darunter (Unterschied -22,81 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,9 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,22 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Graphite One-Aktie bei der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt. Daher erhält Graphite One insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Diese verschiedenen Analysen zeigen, dass Graphite One derzeit in verschiedenen Kategorien negative Bewertungen erhält, was auf eine generell negative Stimmung und Performance hinweist. Anleger sollten dies bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.