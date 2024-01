Graphite Bio Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Graphite Bio-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Von insgesamt 2 Bewertungen sind keine positiv und keine negativ. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu Graphite Bio. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was einer potenziellen Performance von 8,7 Prozent entspricht, da der aktuelle Aktienkurs bei 2,76 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Graphite Bio liegt bei 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt der Wert 25,49, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt das zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Graphite Bio derzeit als "Gut" eingestuft, da der aktuelle Kurs um +7,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 2,56 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,37 USD, was einer Abweichung von +16,46 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie deshalb ein Rating von "Gut".

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Graphite Bio in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch wiederum ein "Gut"-Rating.