Graphite Bio Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Graphite Bio erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Graphite Bio vor. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Graphite Bio ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen besonders positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Graphite Bio-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index für Graphite Bio liegt bei 51,79, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation.

Insgesamt erhält Graphite Bio daher eine "Neutral"-Bewertung für die Kategorie Relative Strength Index.