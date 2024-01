Graphite Bio Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Graphite Bio. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Graphite Bio als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die RSI7 ergibt sich ein Wert von 16,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und für RSI25 ein Wert von 25,49, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Analysten bewerten die Aktie von Graphite Bio langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren 0 Bewertungen positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Graphite Bio aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 8,7 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,76 USD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In der technischen Analyse erhält Graphite Bio auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 2,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,76 USD liegt, was einer Abweichung von +7,81 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,37 USD unter dem letzten Schlusskurs von 2,76 USD, was einer Abweichung von +16,46 Prozent entspricht. Insgesamt wird Graphite Bio auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.