Graphite Bio Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine neutrale Einschätzung für die Graphite Bio abgegeben, da es keine schlechten Bewertungen gab und nur eine neutrale Bewertung vorliegt. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich stabil bleiben wird. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Graphite Bio von 3 USD als positiv bewertet, da er 16,28 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, da der Kurs 9,89 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 28,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Graphite Bio derzeit überverkauft ist und daher als gut eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein neutrales Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse insgesamt zu einer positiven Bewertung der Graphite Bio führen.